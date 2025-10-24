Mon Laferte lanza su álbum más poderoso y femenino: “Femme Fatale”
Este proyecto de 14 canciones escritas completamente por la cantante, se erige como uno de los trabajos más ambiciosos de su carrera, explorando los altibajos del amor, el desamor y la identidad femenina con una estética sonora que fusiona jazz, bolero, pop lírico y sonidos lounge.
Mon Laferte presenta su noveno álbum de estudio, Femme Fatale, una obra profundamente emocional y poderosa que combina sensualidad, espiritualidad y una mirada introspectiva hacia la feminidad moderna.
“Quise plasmar en Femme Fatale la belleza, a veces sensual, glamorosa, otras radiante, íntima o pública, pero también a veces caótica, desordenada, desvencijada y decadente de una mujer en sus eras de amor y de desamor”, indica la artista, al hablar de esta producción de 14 temas de su autoría.
Colaboraciones y sonidos que conquistan
El álbum, que explora los géneros lounge con músicos en vivo y arreglos que se acercan al jazz, al bolero y al pop lírico, tiene como focus track el sencillo “Melancolía”, una pieza que evoca los inicios del rock en español de los años 50 y 60, sin perder la profundidad emocional que caracteriza a Mon Laferte. Además, cuenta con colaboraciones de gran renombre: Nathy Peluso en “La Tirana”, Conociendo Rusia en “Esto Es Amor”, TIAGO IORC en “Hasta Que Nos Despierte La Soledad”, y una unión inédita junto a Natalia Lafourcade y Silvana Estrada en “My One and Only Love”, el primer tema bilingüe de su carrera.
Estética, poder y melancolía visual
A nivel conceptual, Femme Fatale ofrece una narrativa visual marcada por la figura de la “diva de la noche”, entre la vulnerabilidad y la fuerza, lo caótico y lo glamuroso. Los videoclips fueron dirigidos por la chilena Camila Grandi, consolidando una propuesta estética que juega entre la belleza rota, la melancolía y el poderoso imaginario del “sad girl look”, conectando pasado y presente de forma única.
Este lanzamiento coincide con una etapa de grandes éxitos para Mon Laferte, quien celebra 18 funciones con lleno total en la obra “Cabaret” en Ciudad de México, además de sumar dos nuevas nominaciones al Latin GRAMMY® y tres al GRAMMY® en categorías angloparlantes, reafirmando su posición como una de las voces más versátiles, valientes y transformadoras de la música latina contemporánea.