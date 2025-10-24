Mon Laferte lanza su álbum más poderoso y femenino: “Femme Fatale”

Mon Laferte presenta su noveno álbum de estudio, Femme Fatale, una obra profundamente emocional y poderosa que combina sensualidad, espiritualidad y una mirada introspectiva hacia la feminidad moderna.

“Quise plasmar en Femme Fatale la belleza, a veces sensual, glamorosa, otras radiante, íntima o pública, pero también a veces caótica, desordenada, desvencijada y decadente de una mujer en sus eras de amor y de desamor”, indica la artista, al hablar de esta producción de 14 temas de su autoría.

Colaboraciones y sonidos que conquistan

El álbum, que explora los géneros lounge con músicos en vivo y arreglos que se acercan al jazz, al bolero y al pop lírico, tiene como focus track el sencillo “Melancolía”, una pieza que evoca los inicios del rock en español de los años 50 y 60, sin perder la profundidad emocional que caracteriza a Mon Laferte. Además, cuenta con colaboraciones de gran renombre: Nathy Peluso en “La Tirana”, Conociendo Rusia en “Esto Es Amor”, TIAGO IORC en “Hasta Que Nos Despierte La Soledad”, y una unión inédita junto a Natalia Lafourcade y Silvana Estrada en “My One and Only Love”, el primer tema bilingüe de su carrera.

Estética, poder y melancolía visual

A nivel conceptual, Femme Fatale ofrece una narrativa visual marcada por la figura de la “diva de la noche”, entre la vulnerabilidad y la fuerza, lo caótico y lo glamuroso. Los videoclips fueron dirigidos por la chilena Camila Grandi, consolidando una propuesta estética que juega entre la belleza rota, la melancolía y el poderoso imaginario del “sad girl look”, conectando pasado y presente de forma única.