“Nuestra música ya no es regional, es del mundo”: Los Tigres del Norte presentan su nuevo documental en Las Vegas

La icónica banda mexicana, presentó durante la semana de los Latin GRAMMY 2025 en Las Vegas su más reciente proyecto audiovisual, un documental titulado Los Tigres del Mundo: El Norte Más Allá de las Fronteras, cuyo estreno marca un nuevo hito en su larga trayectoria.

Por:Univision
Este filme busca desentrañar la esencia de su música, su vínculo con las comunidades migrantes y la evolución de un grupo que jamás se conformó con ser solo “regional”.

El documental, que fue dado a conocer en la ciudad de Las Vegas justo en el contexto de la ceremonia de los Latin GRAMMYs, se abre como un retrato íntimo de la banda y de las personas que han acompañado su camino. En la conferencia de prensa, los miembros señalaron que “este documental es muy especial porque muestra una parte de lo que somos, de cómo la gente nos ve y de lo que representamos”. A su vez, expresaron el deseo de que llegue “al corazón de quienes lo vean, sobre todo a las nuevas generaciones”, una ambición que habla de su compromiso con mantener vigencia sin perder raíces.

El filme ya está disponible en el canal oficial de YouTube de la banda, y transmite más que una simple crónica, ya que entrelaza momentos clave de su carrera –inicios en Sinaloa, éxitos internacionales, luchas y logros– con testimonios de jóvenes artistas que reconocen en Los Tigres del Norte un antecedente fundamental.

El tema migratorio aparece de nuevo como eje central: los Hernández y sus compañeros enfatizan que hace décadas cantan para quienes “buscan un sueño en Estados Unidos”, para quienes construyen una identidad en movimiento, y que usar el micrófono también significa “dar voz a los que están lejos”.

Con este documental, Los Tigres del Norte envían el mensaje de que su música “ya no es regional, es del mundo”, en palabras de sus propios integrantes. Y como siempre, Los Tigres del Norte entregan más que melodías: entregan historias que son parte del latido colectivo latino.

Los Tigres del Norte, quienes tienen dos nominaciones a los Latin GRAMMY, se presentarán en la noche de premiación y lo podrás ver en vivo por Univision.

