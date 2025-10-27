Latin Mafia celebra el aniversario de su álbum debut con el lanzamiento de su primer foto libro “Gracias a Dios (GAD)”

En el aniversario de su aclamado álbum debut “TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA”, el trío mexicano Latin Mafia presenta “Gracias a Dios (GAD)”, su primer foto libro oficial.

PUBLICIDAD

La publicación reúne fotografías inéditas que capturan los momentos más íntimos del proceso de grabación y la energía que dio vida al álbum. Cada página ofrece una mirada honesta al universo emocional y artístico que caracteriza a los hermanos, quienes han transformado su vulnerabilidad en una propuesta auténtica y poderosa.

Un proyecto concebido por Latin Mafia

Totalmente ideado y producido por los tres hermanos, “Gracias a Dios” es la primera entrega de una serie editorial que busca contar la historia del grupo desde adentro. Más que un registro visual, el libro refleja su evolución creativa, su conexión familiar y la filosofía que los ha acompañado desde sus inicios.

A través de sus redes sociales, Latin Mafia compartió un mensaje especial recordando el primer aniversario del disco que cambió su trayectoria. En él, expresaron la nostalgia, gratitud y crecimiento que les ha dejado el proceso:

“Hoy hace un año salió TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA. Un disco en el cual dejamos una parte de nosotros, que si bien al principio causó una sensación de vulnerabilidad y exposición, hoy nos llena de nostalgia y vida recordar todo lo que nos llevó a crearlo... Gracias por hacerlo suyo y gracias por vivirlo con nosotros. En conmemoración del año de lanzamiento, estamos muy emocionados de compartirles que durante la realización del disco estuvimos documentando todo lo que vivimos en un foto libro que queremos compartirles. GAD, TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA… Disponible a la venta pronto”.

PUBLICIDAD

Un año de logros internacionales

El lanzamiento de “Gracias a Dios (GAD)” llega en medio de una etapa de expansión y reconocimiento global para Latin Mafia. El grupo ha sido nominado a dos categorías en los Latin Grammy 2025 — Mejor Álbum de Música Alternativa y Mejor Canción Alternativa —