Jessica Judith: “Nunca me hubiese imaginado que iba a vivir todo esto”

En su conversación con Clarissa Molina en el podcast Clarissima, Jessica compartió cómo su historia personal, marcada por el cambio, la adaptación y la pasión creativa, la llevó al éxito.

“ Mudarme fue horrible”, recordó sobre su llegada a Orlando a los 14 años. " Estaba peleada con mami y papi, y para mi eran mis enemigos". No entendía por qué tenía que dejar su vida atrás. Sin embargo, esos momentos difíciles la moldearon: “ A esa edad uno todavía no sabe quién uno es" y por tratar de encajar hasta se le cambió el acento.

Con humor, relató que llegó a hablar como venezolana por convivir con amigos de ese país, pero con el tiempo reconectó con sus raíces. “ Cuando salí con un americano fue que me di cuenta de lo importante que eran mis raíces dominicanas. Me dije: wow, y me volví más dominicana, yo soy RD”.

El inicio de su éxito en redes sociales

Jessica confesó que nunca planeó ser creadora de contenido: “ Empecé a subir videos en la pandemia porque me gustaba grabar", sin pensar que eso sería su carrera. Su primer pago fue de apenas 50 dólares, pero fue suficiente para motivarla a seguir.

Con el paso del tiempo, su estilo cercano y genuino le abrió las puertas a millones de seguidores. Hoy, esa pasión la llevó a ser reconocida como Creadora del Año, un logro que aún la emociona profundamente. "Nunca había vivido nada así. Para mí eso fue un momento super loco. Entonces, yo empecé a ver los nominado y qué sé yo y la gente gritando. Yo me fajé a llorar, o sea, mi emoción era tanto, no habían ni dicho la ganadora es, y yo ya estaba llorando".

Su éxito se sostiene en su autenticidad y en su disciplina

“ Un videito que quiero que quede chulo, puede tomarme tres o cuatro horas de edición”, explicó. Aun así, asegura que su espontaneidad es su mejor arma: No tiene un gran equipo detrás, "grabo con mi teléfono y un trípode, y ya”.

Pese a su fama, Jessica evita involucrarse en controversias. “ No me gusta el chisme ni que hablen de mí. Prefiero que si alguien va a tener mi nombre en su boca, sea algo positivo”, afirmó. Esa filosofía la ha ayudado a construir una comunidad sana y fiel. También habló de cómo aprendió a manejar el odio en redes: “ Al principio lloraba (...) pero ahora mi audiencia se ha puesto tan bonita y saben cómo soy, que no tienen ese sentido de odio”.

Un futuro sin límites

A sus 23 años, Jessica asegura que no se pone límites: “ Estoy abierta a hacer de todo. Si es música, actuación, no me pongo un goal límite”. De hecho, confesó que le encantaría tener su propio show o podcast: “ Quisiera algo que se quede más ahí con la gente”.

Para los jóvenes y adultos que la siguen, deja un mensaje claro: “ Hagan lo que les apasione. Si me hubiera dado vergüenza al inicio, no estaría donde estoy hoy”.