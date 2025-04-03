Descargar App
GRL PWR: 6 mujeres que están cambiando la música latina

La música es un espacio donde el talento y la pasión no tienen límites, y en Uforia Music celebramos a las artistas que están marcando el camino con su voz, creatividad y determinación.

Univision

En nuestro especial GRL PWR, reunimos a seis mujeres increíbles que representan la nueva generación de talento femenino en la industria: Zhamira Zambrano, Paola Guanche, Paula Arenas, Mirella Cesa, Bodine y Karina Sofía.

Durante esta edición especial, estas artistas compartieron con Vicky 'La Chama' y Laurita Franco, su experiencia en la música, los retos que han enfrentado y la inspiración detrás de sus proyectos. Con géneros que van desde el pop hasta el urbano y el folclore, cada una de ellas demuestra que la diversidad y la autenticidad son clave en la evolución de la música latina.

Zhamira Zambrano, con su potente voz y letras cargadas de emoción, ha conquistado a su público con cada lanzamiento. Paola Guanche, ganadora de un reality show infantil, sigue cautivando con su talento innato y su impresionante rango vocal. Paula Arena y Mirella Cesa aportan frescura con sus sonidos innovadores, fusionando elementos tradicionales con el pop moderno. Bodine y Karina Sofía, por su parte, están dejando huella con su autenticidad y mensajes inspiradores en cada canción.

Más allá de la música, este especial nos recuerda la importancia de abrir espacios para las voces femeninas en la industria. Cada una de estas artistas representa la lucha por la equidad y el empoderamiento femenino, demostrando que con esfuerzo, pasión y dedicación, se pueden romper barreras y alcanzar nuevas alturas.

¡Únete a la conversación en redes sociales con el hashtag #GRLPWR y apoya el talento femenino en la música!

