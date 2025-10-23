Daddy Yankee renace con una nueva misión en su vida

El artista puertorriqueño, compartió que atraviesa una profunda transformación espiritual y que su nueva misión es predicar el Evangelio a través de la música. Aunque anunció su retiro de los escenarios en 2023, el intérprete de Gasolina confesó que sigue componiendo, pero ahora con un propósito completamente diferente.

Durante el panel “Superstar Q&A”, Daddy Yankee expresó que se siente “ aún en construcción”, una frase con la que simbolizó su proceso personal de crecimiento y fe. “He aprendido que Dios no ha terminado conmigo”. El cantante explicó que su motivación actual proviene de su relación con Dios y de su deseo de inspirar a otros a encontrar esperanza a través de la música, dejando atrás la superficialidad del éxito para centrarse en un mensaje más profundo.

Regreso del retiro musical

Daddy Yankee estrenó hace unos días su álbum cristiano-urbano 'Lamento en Baile' con el que busca demostrar que se puede mantener la esencia del reguetón mientras se transmite un mensaje positivo y espiritual. Este renacer marca un nuevo capítulo exitoso en su carrera.

El “Big Boss” deja claro que su influencia trasciende los géneros: de revolucionar el reguetón a transformar su arte en una herramienta de fe, invitando a sus seguidores a acompañarlo en esta nueva etapa donde la música y la espiritualidad se unen, mostrando que incluso las leyendas también pueden empezar de nuevo.

Un mensaje que va más allá del reguetón