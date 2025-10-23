Descargar App
Uforia Music

Daddy Yankee renace con una nueva misión en su vida

Daddy Yankee se presentó “renacido” y con un mensaje muy distinto al que lo consagró como uno de los pioneros del reguetón.

Univision picture
Por:Univision
.
.
Imagen PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images

El artista puertorriqueño, compartió que atraviesa una profunda transformación espiritual y que su nueva misión es predicar el Evangelio a través de la música. Aunque anunció su retiro de los escenarios en 2023, el intérprete de Gasolina confesó que sigue componiendo, pero ahora con un propósito completamente diferente.

PUBLICIDAD

Más sobre Uforia Music

Girl Ultra: el verdadero significado detrás de ‘Tomás’ y por qué ya no responde a su ex
22:08
GRATIS

Girl Ultra: el verdadero significado detrás de ‘Tomás’ y por qué ya no responde a su ex

Música
Carín León anuncia que su próximo álbum será de música country
1 mins

Carín León anuncia que su próximo álbum será de música country

Música
Rosalía sorprende y anuncia nuevo álbum después de tres años
1 mins

Rosalía sorprende y anuncia nuevo álbum después de tres años

Música
Uforia New Music Picks: Shakira, Jhayco, Thalia, TINI, Alejo y más
6 mins

Uforia New Music Picks: Shakira, Jhayco, Thalia, TINI, Alejo y más

Música
Uforia New Music Picks: Ñejo, Feid, Myke Towers, Kris R, Alemán, Xavi y más
7 mins

Uforia New Music Picks: Ñejo, Feid, Myke Towers, Kris R, Alemán, Xavi y más

Música
Uforia New Music Picks: María Becerra, TINI, Fuera Regida, Banda MS, Alejandro Sanz y más
5 mins

Uforia New Music Picks: María Becerra, TINI, Fuera Regida, Banda MS, Alejandro Sanz y más

Música
Uforia New Music Picks: Manuel Turizo, Grupo Firme, Grupo Frontera, Ela Taubert y más
5 mins

Uforia New Music Picks: Manuel Turizo, Grupo Firme, Grupo Frontera, Ela Taubert y más

Música
Uforia New Music Picks: Feid, Greeicy, Majo Aguilar, Joaquina, Luis Angel 'El Flaco' y más
6 mins

Uforia New Music Picks: Feid, Greeicy, Majo Aguilar, Joaquina, Luis Angel 'El Flaco' y más

Música
Uforia New Music Picks: Ryan Castro, Grupo Frontera, J Balvin, Los Esquivel, Camila Fernández y más
6 mins

Uforia New Music Picks: Ryan Castro, Grupo Frontera, J Balvin, Los Esquivel, Camila Fernández y más

Música
Uforia New Music Picks: Natanael Cano, Anuel AA, Alejandro Sanz, Carín León, Latin Mafia y más
6 mins

Uforia New Music Picks: Natanael Cano, Anuel AA, Alejandro Sanz, Carín León, Latin Mafia y más

Música

Durante el panel “Superstar Q&A”, Daddy Yankee expresó que se siente “ aún en construcción”, una frase con la que simbolizó su proceso personal de crecimiento y fe. “He aprendido que Dios no ha terminado conmigo”. El cantante explicó que su motivación actual proviene de su relación con Dios y de su deseo de inspirar a otros a encontrar esperanza a través de la música, dejando atrás la superficialidad del éxito para centrarse en un mensaje más profundo.

Regreso del retiro musical

Daddy Yankee estrenó hace unos días su álbum cristiano-urbano 'Lamento en Baile' con el que busca demostrar que se puede mantener la esencia del reguetón mientras se transmite un mensaje positivo y espiritual. Este renacer marca un nuevo capítulo exitoso en su carrera.

El “Big Boss” deja claro que su influencia trasciende los géneros: de revolucionar el reguetón a transformar su arte en una herramienta de fe, invitando a sus seguidores a acompañarlo en esta nueva etapa donde la música y la espiritualidad se unen, mostrando que incluso las leyendas también pueden empezar de nuevo.

Un mensaje que va más allá del reguetón

El cantante boricua aseguró que no busca imponer una doctrina, sino compartir su experiencia personal de transformación. “No se trata de religión, se trata de relación”, dijo al referirse a su conexión con Dios. Este cambio de enfoque ha despertado una ola de comentarios positivos entre fanáticos y colegas del género, quienes reconocen su valentía al hablar abiertamente de su fe en una industria dominada por la imagen y el espectáculo.

Relacionados:
Uforia MusicDaddy Yankee

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La Trevi sin filtro
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD