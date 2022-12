10 grupos de K-Pop que rompieron este 2022 y no pueden faltar en tu 2023 playlist

These boys are one of our faves! Los 7 chicos firmados por Woollim Entertainment, Changuk, Yunseong, Hyeop, Minseo, Dongyun, Junho, y Alex no dejan de sorprendernos con su versatilidad musical y sus amazing moves and looks. From “Villan” to “Zero”, to “The One”, los chicos de DRIPPIN nos pusieron a bailar, rockear y cantar todo el 2022. Si no tienes a DRIPPIN en tu playlist… what are you waiting for?