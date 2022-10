Uforia #NewMusicPicks: ¡Shakira, Jhayco, Alejandra Guzmán, Yuridia, ITZY y muchos más estrenan música nueva!

¡“Ojalá” esta colaboración se repita! Los reconocidos productores colombianos The RUDEBOYZ, están stepping out from behind the boards con el estreno de su primer single debut. Haciendo que este lanzamiento sea aún más especial, han logrado crear their dream collab al reunir a dos de las superestrellas más grandes a nivel mundial , Maluma y Adam Levine. Haciendo que Adam Levine cante por primera vez en español, este lanzamiento es uno que NO te puedes perder.