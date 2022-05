¿Quién es BLACKPINK, el grupo de K-Pop con el que quieren colaborar Karol G y Chistian Nodal?

La banda de K-Pop decidió usar el nombre de BLACKPINK como símbolo de la diversidad de sus integrantes, pues no todas son nacidas en Corea del Sur. Según contó a sus inicios un representante de YG Entertainment, “El significado de Blackpink contradice la percepción común del color rosa. El rosa es comúnmente utilizado para representar la belleza, pero Blackpink en realidad significa que lo bonito no lo es todo; también simboliza a un equipo que no solo abarca la belleza sino también un gran talento”.