Belinda y Sia celebran la Navidad con una nueva colaboración: 20 años después de Utopía

Dos décadas después de haber coincidido por primera vez gracias a la canción Utopía, Belinda y Sia vuelven a encontrarse musicalmente, esta vez en una colaboración navideña que promete ser uno de los lanzamientos más esperados del cierre de 2025.

La noticia fue confirmada por Sia a través de sus redes sociales y replicada por Belinda, quien compartió la noticia en su cuenta de Instagram, complementando con la frase "Necesito un pellizco".

El anuncio ha generado una ola de nostalgia entre los fanáticos de ambas artistas. La relación creativa entre Belinda y Sia se remonta a 2006, cuando la australiana participó como compositora del tema Utopía, incluido en el álbum homónimo de la cantante mexicana.

Aquella canción no solo marcó un momento importante en la carrera de Belinda, sino que años después volvió a ser tendencia cuando Christian Nodal, su entonces pareja, se tatuó la palabra “Utopía” como símbolo de su relación.

Ahora, a veinte años de aquel capítulo, ambas artistas se reencuentran en una nueva etapa de sus carreras. Sia, reconocida por su distintiva voz y sus composiciones cargadas de emoción, vuelve al terreno navideño tras el éxito de su disco Everyday Is Christmas (2017), mientras que Belinda refuerza su presencia internacional con un proyecto que mezcla inglés y español, y que promete un sonido fresco y cinematográfico.

Aunque aún no se han revelado muchos detalles sobre el sencillo, con el título de la canción se sabe que será una nueva versión de 'Snowman', una de las favoritas de los fans de la cantante australiana, por lo que será un gran reto musical para Belinda.

En redes sociales, los fans ya han comenzado a especular sobre el video musical, imaginando una producción visual inspirada en el invierno y los contrastes culturales entre ambas intérpretes.

La nueva canción navideña se estrena el 14 de noviembre y promete ser un éxito global.

