Primer tramo del tren de alta velocidad que conectará Miami con Orlando será estrenado en enero

La línea férrea de alta velocidad que conectará las ciudades de Miami y Orlando, en Florida, iniciará la semana del 8 de enero un "servicio introductorio" entre Fort Lauderdale y West Palm Beach, según anunció la compañía Brightline, aunque no específicaron qué día de esa semana.

La firma privada, encargada del proyecto valorado en 3,100 millones de dólares, señaló en su cuenta de Twitter que los precios y los horarios de los trenes los darán a conocer pronto en su página en internet.



