Un tiroteo en una escuela secundaria en el sureste de Florida deja "al menos 14 víctimas"; arrestan al sospechoso

PARKLAND, Florida.- Agentes de la policía respondieron este miércoles a un tiroteo en una escuela secundaria en el sureste de Florida. La Oficina del sheriff del condado de Broward indicó que hay "al menos 14 víctimas" que fueron trasladadas a dos hospitales de la zona y que el atacante ya ha sido detenido.

"Hay numerosas personas muertas. Es una situación terrible. Es un día horrible para nosotros", indicó el superintendente de escuelas del condado, Robert Runcie.

El sospechoso del tiroteo, Nicolás Cruz, de 19 años, fue alumno de la escuela. Fue arrestado fuera del centro en una zona cercana.

El tiroteo comenzó en la Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland pasadas las 2:00 pm hora local, poco antes de que acabara la jornada escolar. En un mensaje de Twitter, el alguacil Scott Israel indicó inicialmente que había "reportes de víctimas", aunque aún no hay una cifra oficial de fallecidos.

"Es catastrófico. No tenemos palabras", dijo el alguacil posteriormente en una rueda de prensa, quien confirmó que las autoridades aún están recorriendo las instalaciones escolares por si existen más víctimas en el centro.

Dan Booker, jefe de bomberos de las localidades cercanas de Margate y Coconut Creek, indicó que el número de heridos podría llegar a estar entre los 20 y los 50.



Debido al cierre de la escuela algunos de los estudiantes permanecieron en el interior del edificio escolar y las autoridades pidieron que se resguardasen hasta que pudieran ser rescatados. Agentes del FBI se encuentran ya en la zona del incidente.



AVOID AREA OF DOUGLAS HS for ACTIVE POLICE SCENE. Do not call 911 unless an emergency. Nothing further.