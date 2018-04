Un tiroteo en una escuela secundaria de Florida deja al menos un herido

Las autoridades del condado Marion, en Florida, están investigando un tiroteo sucedido este viernes en la escuela secundaria Forest y que ha dejado al menos un estudiante herido. Según indicó la oficina del alguacil, el sospechoso del incidente, otro alumno, ya ha sido detenido.

El estudiante herido fue trasladado a un hospital cercano para ser tratado luego de que aparentemente una bala le alcanzara en el tobillo.

Por ahora, se desconocen más detalles, como la identidad o la edad de los involucrados. El sheriff pidió a los ciudadanos que eviten la zona. La escuela se encuentra en Ocala, una localidad hacia el norte de Florida, de poco menos de 60,000 habitantes. En centro, hay unos 2,000 estudiantes registrados.





Según el testimonio de un estudiante, recogido por News 9, el atacante disparó con un arma -aún se desconoce el tipo- hacia la puerta de una clase. Después dejó caer el arma, salió corriendo e intentó ocultarse.

La oficina del alguacil pidió a los padres de los alumnos no acercarse al centro escolar, ya que los estudiantes fueron trasladados una iglesia cercana en autobuses. Además, las autoridades incidaron que como medida preventiva, todas las escuelas del condado Marion se encuentran en código amarillo, lo que implica que puede haber un riesgo significativo.

También desmitieron los rumores sobre más tiroteos otras escuelas de la zona.



The scene at Forest High School in Ocala. One student wounded, another in custody after a shooting. Students are being searched and put on buses to First Baptist of Ocala for parent pickup. #Ocala @mycbs4 pic.twitter.com/DVARgywtgr

— Andy Paras 🦅 (@AndyParas) April 20, 2018