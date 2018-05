Este videojuego te permite ser el pistolero de una escuela y los padres de las víctimas de tiroteos están indignados

Fue desarrollado por Revived Games y será lanzado por la compañía Acid, que ha dicho que planea vender el juego por un precio de entre 5 y 10 dólares en el mercado de videojuegos Steam (la plataforma de distribución digital de Valve Corp., una de las empresas desarrolladoras de juegos más grandes de EEUU). El controversial juego no se venderá para ningún sistema de consola, según lo explica la tienda online.

Además incluye la siguiente advertencia: "Por favor, no se tome en serio nada de esto. Solo pretende ser una simulación y nada más. Si tiene ganas de lastimar a alguien, por favor busque ayuda de un psiquiatra o marque el 911. Gracias".

"Un insulto a los que han perdido a sus hijos"

"Lo último que necesitamos es una capacitación simulada sobre los tiroteos en las escuelas", dijo Pollack, fundador del grupo de defensa de la seguridad escolar Americans for CLASS. "Los diseñadores de videojuegos deberían pensar en la influencia que tienen. Esto realmente cruza la línea".

No solo las víctimas de recientes tiroteos han condenado el programa. El superintendente de las escuelas públicas de Miami-Dade, Alberto M. Carvalho, se mostró indignado. "Es un insulto contra los padres que han perdido a sus hijos y contra cualquier persona que siente en su corazón la pérdida, el miedo y el dolor de las tragedia que hemos pasado en este país", declaró.

Univision Noticias intentó comunicarse con Valve Corp., pero no obtuvo respuesta. Valve es una compañía de software y tecnología de entretenimiento fundada en 1996, con sede en Bellevue, Washington.

Según consta en su portal web , el juego estrella de esta compañía es 'Half-Life' y ha ganado más de 50 Game of the Year Awards (Premio a Juego del Año).

No es el primero ni el único

Por su parte, Acid, el grupo de origen ruso que publica el juego en la plataforma Steam se pronunció ante el chaparrón de críticas que han recibido en los últimos días. En un comunicado , aseguran que su juego no promueve la violencia y que están contemplando eliminar el rol del pistolero en el juego .

"Le he escrito a Valve y estoy esperando su respuesta. Después de recibir tantas críticas y odio, es probable que elimine el rol de los tiradores en este juego, a menos que me confirmen que pueda mantenerse como está", agregaron.

Acid indica que han existido otros juegos más violentos en la plataforma de Steam, incluido uno de 2015 que consistía en matar civiles al azar, aunque no en un entorno escolar.

En los foros de discusión de este juego, algunos defienden el lanzamiento. "No es necesario recordarle que esto es un juego, no la realidad, y muchos juegos se basan en matar gente.

Y, como siempre, este es un juego, no estás obligado a comprarlo o jugarlo", escribió el usuario CarryNeo.