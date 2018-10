Menor guatemalteco baleado por pandilleros pasó casi un año en cárceles de ICE para adultos

Esta confusión ocurrió porque el chico no tenía un acta de nacimiento que confirmara que es menor y la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), que tomó su custodia después de su arresto en la frontera el 27 de octubre de 2017, le realizó un examen dental para determinar su edad. El resultado concluyó que había un 85.5% de probabilidad de que tuviera 18 años.

"Fue a la corte cuatro veces sin un abogado y el juez nunca le preguntó su edad. Solo le decían: ‘señor, ¿qué va a hacer? Pero él no tenía la capacidad de pedir asilo sin un abogado", cuenta Toczylowski.

Cuestionados estudios forenses

Poner a menores en centros de detención para adultos de ICE viola un decreto federal. Sin embargo, el de José no es el primer caso. Ha sucedido porque los jóvenes que llegan sin compañía a EEUU a menudo carecen de documentos oficiales, como actas de nacimiento.

Mientras comités del Congreso le han ordenado a ICE en dos ocasiones que deje de verificar la edad de los menores a través de pruebas dentales y óseas, una auditoría de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuestionó la validez científica de dichos análisis. No obstante, la dependencia federal ha continuado empleado los análisis forenses.

"El uso de radiografías de los huesos o dientes de una persona (...) no puede determinar una edad específica debido a una serie de factores que afectan el crecimiento de una persona", señala el reporte de la OIG publicado en noviembre de 2009.

La abogada Toczylowski asegura que ha sabido de otros tres casos en los que menores terminaron en cárceles migratorias para adultos. "Es posible que haya otros menores en esa situación, que no tienen la oportunidad de hablar con un abogado", señaló.

No lo pudieron deportar

En su primera audiencia en diciembre de 2017, José le dijo al juez de inmigración que su vida corría peligro si lo enviaban de regreso a Guatemala. Les contó que emigró a Estados Unidos apenas se recuperó de un balazo en el estómago que le dieron pandilleros que trataban de reclutarlo. Pero solo recibió una solicitud de asilo en inglés y no pudo completarlo porque solo habla español.

En enero pasado, el magistrado ordenó su deportación, pero ICE no pudo expulsarlo pues el Consulado de Guatemala no podía entregarle un pasaporte. Este joven carecía de un acta de nacimiento porque su familia jamás la tramitó. Por tanto, no estaba en la base de datos del gobierno de su país.