“Nosotros no criminalizamos a la diversidad, celebramos la diversidad. No rechazamos, protegemos a los más vulnerables”, expresó a cientos de simpatizantes reunidos en un lugar del centro de Los Ángeles.



“Nosotros no satanizamos, discriminamos, ni desmoralizamos. No separamos familias y no encerramos a niños en jaulas”, expresó Newsom.