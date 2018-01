John Cox, un empresario que al igual que Trump promete "drenar el pantano", pero en California

LOS ÁNGELES, California.- John Cox es un hombre de negocios que desde principios de la década de 1980 empezó a generar riqueza a través de una firma de abogados, la inversión en bienes raíces y la administración de unos 3,000 apartamentos en el estado Illinois, de donde es originario.

En lo que no ha tenido mucha fortuna este empresario de 62 años de edad es cuando se mete en asuntos electorales, ya que sus repetidas postulaciones a puestos de elección popular han sido un fracaso y le han valido el mote del 'eterno candidato'.

Es miembro del Partido Republicano con una terquedad política que lo ha llevado a participar en varias contiendas electorales para ocupar oficinas públicas del condado Cook en su estado natal, una curul en la Cámara de Representantes, un escaño en el Senado y hasta la Presidencia de Estados Unidos. Y en ninguna ha tenido éxito.

Sin embargo, John Cox no se da por vencido y ahora ha puesto la mira en el cargo que ocupa Jerry Brown en California, por lo que ha lanzado su candidatura para gobernador del estado bajo el lema "Limpiar el establo", una frase que se equipara a la que utilizó Donald Trump en su camino a la Casa Blanca: "Drenar el pantano".

Cox suele decir que ese eslogan de campaña, que contiene la promesa de eliminar los malos hábitos en el gobierno, no es la única similitud que tiene con el presidente Trump, ya que ambos hicieron fortuna en bienes raíces y tienen bellas esposas.



publicidad

Aunque también se deslinda y deja en claro que él y Trump no son el mismo tipo de persona: "Yo leo cinco periódicos al día, soy un político y siempre he sido un conservador". Tampoco está de acuerdo en la construcción de un muro fronterizo y asegura que él sí está decidido a "limpiar el establo" en Sacramento, lo que Trump no ha hecho en Washington DC.

Para las elecciones primarias del 5 de junio están registrados múltiples candidatos con los que Cox tendrá que competir, entre ellos los demócratas Antonio Villaraigosa, John Chiang, Gavin Newsom y Delaine Eastin, así como con sus compañeros del Partido Republicano, el asambleísta Travis Allen y el excongresista Doug Ose.

Una encuesta de UC Berkeley realizada en diciembre pasado colocaba a Cox en el tercer lugar de la contienda con el 9% de la intención de voto, empatado con Allen, y por debajo de Newsom, quien sumaba el 26% de la preferencia electoral, y de Villaraigosa que alcanzaba el 17%.



Preferencia electoral para gobernador de California Resultados de una encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de Berkeley realizada del 7 al 16 de diciembre de 2017 sobre la intención de voto en la elección de gobernador de California. FUENTE: Berkeley IGS. | UNIVISION

Al estilo Reagan y Trump

En California John Cox dice tener tres casas, una de ellas en Rancho Santa Fe, en el condado de San Diego, en la que vive con su esposa y cuatro hijas desde que se mudó de Chicago. De eso hace ya una década, sin embargo su incursión en la política californiana resaltó hace apenas dos años, cuando encabezó la campaña 'California is not for sale' (California no está en venta).

La intención de ese movimiento era crear una ley que obligara a los funcionarios electos a llevar en sus camisas las marcas de empresas o nombres de corporaciones que aportaron dinero a su campaña política para de esa forma evidenciar los intereses especiales que tienen.

Esa campaña de Cox, que pretendía vestir a los legisladores como futbolistas o pilotos de carreras de autos, tampoco tuvo éxito.



En esta nueva contienda, en la que quiere ser gobernador de California y borrar ese estigma del 'eterno candidato', Cox se postula como un reformador y un político conservador al estilo de Ronald Reagan, que promueve un gobierno más limitado y con impuestos más bajos, destacando el patriotismo como su bandera para asumir el liderazgo del estado, el cual considera ha sido invadido por "la corrupción demócrata".