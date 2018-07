“En un momento Anthony no podía caminar, estaba inconsciente acostado en el suelo de su dormitorio durante horas, no recibió atención médica y no podía comer solo”, indicó el fiscal Hatam, agregando que en esa situación alimentaron por la fuerza al menor.

Un patrón de abuso infantil

En un momento, indicó una de estas denuncias, Leiva no les dio alimentos a los niños hasta por 10 horas y uno de los hermanos de Anthony se atragantó “porque no estaba seguro de cuándo volvería a comer”. También se reportó que uno de los menores no estaba registrado en la escuela para que sus maestros no se enteraran del maltrato.