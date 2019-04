Un paciente contagiado de sarampión viajó en trenes y autobuses de San Francisco por varios días

Cientos o incluso miles de personas en San Francisco pudieron haber estado expuestos al virus del sarampión en más de una docena de sitios en la ciudad, luego de que un paciente infectado viajara en varios trenes y autobuses, además de visitar por lo menos un edificio federal.

Las autoridades de salud informaron que la persona portadora de la enfermedad estuvo en varios lugares públicos entre el 1 y 3 de abril mientras se encontraba en la fase de contagio. Sin embargo, señalaron que hasta el momento no tienen registro de que a raíz de esto se haya dado un brote de sarampión y dijeron que el riesgo para los residentes es relativamente bajo.

A través de un comunicado, el Departamento de Salud Pública de San Francisco (SFDPH) alertó que la población con mayor riesgo de contagio son los niños y adultos que no cuentan con la vacuna, así como aquellos que tengan un sistema inmunológico débil. Los bebés menores de 2 meses, que son demasiado pequeños para recibir la inmunización, también pueden estar en riesgo de ser infectados.

“Afortunadamente la mayoría de los residentes en San Francisco ha recibido la vacuna, pero los casos de sarampión aún están activos en todo el mundo. (El virus) es muy contagioso y puede causar complicaciones serias en los infantes, las mujeres embarazadas y las personas con bajas defensas”, dijo el doctor Tomás Aragón, director de Salud Pública de San Francisco.

Aunque la identidad del paciente en cuestión no ha sido revela, las autoridades dijeron que su caso no está vinculado a ninguno de los brotes actuales que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) investigan en California. Lo que sí señalaron es que se trata de un residente del condado de Santa Clara y que por el momento se desconoce la manera en la que contrajo el virus. La persona infectada, según el SFDPH, no tuvo que ser hospitalizada y actualmente se recupera en su casa.

Los síntomas del sarampión incluyen fiebre, tos, ojos rojos, escurrimiento nasal y sarpullido, principalmente en el rostro. Estos se pueden presentar entre 7 y 21 días después de entrar en contacto con el virus. El Departamento de Salud puso énfasis en que, si alguien cree estar contagiado, debe avisar con anticipación a los centros médicos para que puedan tomar precauciones antes de acudir a sus instalaciones.

“A la luz de los recientes casos de sarampión en California y otros lugares, ésta es una excelente oportunidad para que todos, principalmente aquellos que planean hacer viajes internacionales, se aseguren de estar al día con todas sus vacunas”, indicó Aragón.

A continuación, te mostramos la lista con los lugares, días y horas visitados por el paciente contagiado en la ciudad de San Francisco:

Lunes 1 de abril

6:56 am – 8:13 am | Caltrain train 319 northbound. First car of train (car 116)

8:45 am – 9:15 am | Caltrain train 232 southbound. Last car of train (car 116)

8:15 - 9:45 am | SF Muni Bus #47

8:00 – 10:00 am | Hayes Valley Bakeworks at 525 Golden Gate Avenue

8:30 am – 7:00 pm | Federal Building at 450 Golden Gate Ave San Francisco

Martes 2 de abril

8:00 am - 7:30 pm | Federal Building at 450 Golden Gate Ave

8:00 am – 9:30 am | Johnny Doughnuts at 392 Fulton St

8:00 – 10:00 am | Hayes Valley Bakeworks at 525 Golden Gate Avenue

6:30 – 8:00 pm | Double Decker Restaurant at 465 Grove St

Miércoles 3 de abril

8:00 – 10:00 am | Hayes Valley Bakeworks at 525 Golden Gate Avenue

8:30 am - 3:30 pm | Federal Building at 450 Golden Gate Ave

3:00 pm – 4:30 pm | Caltrain station, 700 4th Street

3:34 pm – 5:10 pm | Caltrain train 258 southbound. Second car from the back (car 3861)

5:32 pm – 6:15 pm | Caltrain train 279 northbound. Second car from the front (car 3861)

Brotes de sarampión en California

Los contagios de sarampión en Estados Unidos en lo que va de este 2019 ya superaron los casos registrados durante todo el 2018. Las 387 personas infectadas hasta el momento representan la segunda cifra de infecciones más alta registrada desde que el virus se erradicó en el año 2000, según informó el CDC.

Los casos se han presentado hasta el momento en 15 estados de EEUU: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Georgia, Illinois, Kentucky, Michigan, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Oregón, Texas y Washington.

El CDC monitorea de manera especial al menos seis brotes del virus (3 o más casos), uno de ellos el de California que por ahora suma 16 personas contagiadas en los condados de Los Angeles, Placer, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Butte y Calaveras. Estos brotes de sarampión están vinculados a viajeros que contrajeron la enfermedad en países como Israel, Ucrania y Filipinas.

El último gran brote de sarampión (147 casos) en California estuvo vinculado a Disneyland en el 2015. El CDC informó entonces que el brote haya comenzado con un viajero que contrajo el sarampión en el extranjero y luego asistió al parque de diversiones durante la etapa infecciosa; sin embargo, no se identificó ninguna fuente. Los análisis de los científicos de los CDC mostraron que el tipo de virus del sarampión en este brote (B3) era idéntico al tipo de virus que causó el gran brote de sarampión en las Filipinas en el 2014.

Mas contagioso que el ébola

Una persona con sarampión entra en una habitación, tose una vez y se retira. Horas después, si no estás vacunado y llegas a ese lugar, sin siquiera tocar ninguna superficie , podrías contraer el virus que queda suspendido durante largos periodos de tiempo en el aire. Así de peligrosa es la trasmisión de esta enfermedad, una de las más contagiosas de las que se tenga registro.

En una comunidad de personas no vacunadas, alguien con sarampión puede infectar de 12 a 18 personas más. Eso quiere decir que es mucho más contagiosa que el ébola (dos contagiados por paciente infectado).

El virus se transmite a través del aire cuando alguien tose o estornuda y puede permanecer suspendido en el aire por largos períodos de tiempo, y hasta dos horas en superficies. El periodo de incubación es de 10 a 12 días. Las probabilidades de contagiarte si no has sido vacunado y entras en contacto con alguien enfermo rondan el 90% .

El problema es que el paciente es contagioso cuatro días antes de que aparezca al sarpullido, por lo que puede estar poniendo en peligro a los demás sin saberlo durante todo ese tiempo. Después de que aparece el sarpullido se es contagioso durante 4 días más.

Pérdida de apetito, congestión nasal y ojos acuosos son los síntomas iniciales del sarampión y luego aparece el emblemático sarpullido que se esparce por todo el cuerpo, comenzando por el rostro y el cuello. Dura entre 3 y 5 días y luego desaparece. Si no hay complicaciones, después de eso el paciente comienza a mejorar. En total se recupera en unas 2 o 3 semanas.

Sin embargo, hasta 40% de los pacientes desarrollan complicaciones del virus, la gran mayoría de ellos niños menores de 5 años que tienen las más altas probabilidades de morir.