“Quise hacer más pero me dio miedo”: latina que grabó el video viral de ladrones robando su convertidor catalítico

“Ellos me quitaron algo mío. A mí familia le está costando mucho dinero, mucho esfuerzo, para que ellos nos lo quiten. Y no solo me pasa a mí. Le pasa a mucha gente. Somos personas trabajadoras que con esfuerzo logramos tener nuestras cosas y nos las quitan. Eso no es justo”, señaló la mujer.