Una salida al cine que terminó en tragedia: con apenas 12 años, esta niña latina murió a causa del fentanilo

“Esa vez se fue a las ‘movies’, un viernes, y pues ya no entró a las ‘movies’ y se fue con su amiga y pues de ahí ya no supe nada de ella, hasta que me dieron la noticia de que la llevaron al hospital”, cuenta Guerrero. “Los niños de ahorita les pueden echar mentiras. Les pueden decir que van a un lado y no van ahí. No los dejen salir con cualquiera. Sus propios amigos les pueden dar algo que les cause la muerte”, agregó.