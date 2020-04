¿No puedes pagar la renta? Estas son las moratorias contra desalojos aprobadas a causa del coronavirus

La moratoria, que entró en vigencia de manera inmediata, solo retrasa la ejecución de las órdenes de desalojo hasta el 31 de mayo y le prohíbe a propietarios de viviendas desalojar a los inquilinos si no pueden pagar el alquiler en el caso que hayan contraído covid-19 , si se encuentran cuidando a alguien que esté enfermo debido al coronavirus, si han perdido salarios debido a la orden estatal de quedarse en casa, o si han tenido que faltar al trabajo para cuidar a algún niño que ya no se encuentra en la escuela o guardería.

Aquellos desalojos no relacionados con el coronavirus , como donde el propietario necesita tomar posesión de la vivienda bajo la ley Ellis, o por cualquier incumplimiento del contrato de arrendamiento no relacionado con los pagos del alquiler, aún se permitirían.

La respuesta es sí. El alquiler sigue vigente y si su situación financiera se lo permite, debe de pagarlo. Los gobiernos locales urgen a los residentes que si su situación no ha sido afectada por el coronavirus y no ha perdido su trabajo y no se encuentra enfermo, debe de continuar pagando su alquiler. Las prohibiciones de desalojo temporal no significan que los propietarios congelan los pagos de alquiler. Una vez que la crisis de salud pública haya terminado, los pagos de alquiler se retoman y se tendrán que pagar los meses de alquiler atrasados durante la crisis.