“Mi hijo va a estar finalmente con su papá”: hispano tenía un bebé de seis semanas cuando lo encarcelaron injustamente por 32 años

“Eso ya sería decisión de él, porque sea lo que sea, que le recompensen o no, no va a cambiar los años que vivimos con él adentro y nosotros acá afuera. No va a recompensar nada monetario todo lo perdido, especialmente mi hijo que no tiene ningún recuerdo de su padre aquí afuera”, indicó Yojana Paiz, esposa de Joaquín.