Lotería de vacunas: seis residentes del Área de la Bahía ganan $50,000 en el primer sorteo

¿Quiénes son los ganadores?

Y si no fuiste uno de los afortunados ganadores o aún no te has vacunado, no te preocupes, el gobierno estatal también tiene dinero para ti. Los dos primeros millones de personas que se vacunen después del 27 de mayo recibirán una tarjeta prepagada de $50 que será aceptada en decenas de establecimientos a lo largo del estado.