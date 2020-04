Dónde hacer la prueba de coronavirus en California

Obtener una autorización para hacerte la prueba del coronavirus no es tan fácil. Una cita previa es necesaria y someterte a las pruebas que los médicos ordenen es otro de los pasos que debes cumplir. Lo más fácil de estas estaciones de pruebas, llamados “ drive thru ” es que si necesitas una prueba ni siquiera debes bajar de tu vehículo.

El hospital Kaiser Permanente de San Francisco fue uno de los centros de salud que abrió este tipo de estaciones de pruebas rápidas, pero debes saber que no se trata de un autoservicio médico, incluso, no solo por tener síntomas se puede acceder a este tipo de servicios.

No se trata de un autoservicio cualquiera, no funcionan como los de un restaurante de comida rápida y, las autoridades aclaran, que por creer que se tienen síntomas, no es suficiente para acceder a estos servicios.