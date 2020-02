De las llamas del incendio Kincade surgió una radio que hoy defiende a las comunidades indígenas

El Incendio Kincade y la Radio Autóctona Indigenista

Pero si no se hablan los idiomas predominantes -inglés y español- en la zona de riesgo, ¿cómo se puede evitar ser víctima de una tragedia si no hay información disponible? Un programa de radio desde entonces supo cómo remediar aquel problema de comunicación.

“Pedí permiso para ver si podía traducir mi lengua y ellos me dijeron que sí porque era algo que se necesitaba. En todas partes nos llamaban, que me necesitaban en shelters [centros de evacuación] de los veteranos, no sabía a dónde ir”, dijo Maribel, originaria del municipio oaxaqueño de Santiago Juxtlahuaca y que desde 2016 reside en Santa Rosa.

“Una señora necesitaba un intérprete para llenar una solicitud ya que en su casa de ellos la comida se había desperdiciado. En un albergue, una señora me había dicho que no entendía lo que le estaban diciendo porque ella no hablaba en español, solo entendía su lengua nativa que era el triqui. Al ponerme mi huipil [vestimenta típica], las señoras se emocionaban porque se sintieron aliviadas y se me acercaron”, cuenta Maribel sobre su experiencia en distintos centros de evacuación durante el incendio Kincade.