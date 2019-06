Con el buen clima y los Warriors en la final de la NBA regresan los 'sideshows' a Oakland

En un video que obtuvo Noticias Univision 14 se observa a decenas de personas, muchas de ellas adolescentes, rodeando la intersección de Foothill Blvd y 48th Ave, mientras dos automóviles sin placas delanteras “queman llanta” pasando a solo centímetros de los jóvenes, quienes no sueltan sus celulares para captar el espectáculo. En un momento de la grabación se escuchan por lo menos cuatro disparos al aire.

Otros videos publicados en las redes sociales y algunos medios locales dan cuenta de otros dos incidentes similares en la zona de las calles Fruitvale Ave y MacArthur Blvd. En ambas ocasiones las calles fueron cerradas a la circulación. Noticias Univision 14 intentó contactar a la Policía de Oakland pero hasta el momento de esta publicación no obtuvimos una respuesta.

‘Sideshows’ violentos

En medio de ese pandemonio, el chofer aseguró que se llevó el susto de su vida e incluso pensó que no viviría para contarla. “Pensé que iba a morir. Tengo un niño pequeño y me imaginé que ya no iba a verlo nunca más. Estaba aterrado”, dijo.