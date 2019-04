Patrulleros de California invitan a amantes de los 'sideshows' a enfrentarlos en una carrera de alta velocidad

“La conducta violenta, perturbadora e ilegal no será tolerada en la ciudad de Oakland. Nuestras investigaciones estarán enfocadas en identificar a aquellos responsables de cometer crímenes y participar en actividades ilegales de vehículos” , advirtió la Policía ante la amenaza de nuevos ‘sideshows’ masivos.

La agencia del orden aprovechó el mensaje para informar del saldo del operativo del fin de semana contra las maniobras de autos ilegales. En uno de los pocos incidentes reportados, ocurrido en Mount Diablo, se observa al conductor de una camioneta pick up negra realizando “donas” en un camino rural de la región. Gracias al apoyo aéreo, oficiales de la Patrulla de Caminos le dieron alcance al conductor antes de que alguien resultara herido.

Carreras contra policías

¿Te has preguntado qué tan veloces son los vehículos de la Policía, el Sheriff o la Patrulla de Caminos de California? De acuerdo con el CHP, puedes averiguarlo por cuenta propia y competir con sus oficiales a velocidades superiores a las 100 mph.

Esto es posible gracias a ‘Top the Cops’, un evento que le permite a los estudiantes de preparatoria que cuenten con una licencia de conducir válida enfrentar a los agentes del orden en una distancia de cuarto de milla en la pista Sonoma Raceway, en el condado de Sonoma.

“El ‘Top the Cops’ ha generado una plataforma increíble y única en la que los policías locales se pueden relacionar con los conductores jóvenes”, dijo Kevin McKinnie, oficial retirado de la Policía de Santa Rosa y fundador del programa.

‘Sideshows’ violentos

En medio de ese pandemonio, el chofer aseguró que se llevó el susto de su vida e incluso pensó que no viviría para contarla. “Pensé que iba a morir. Tengo un niño pequeño y me imaginé que ya no iba a verlo nunca más. Estaba aterrado”, dijo.