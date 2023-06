Aplicaciones de pago móvil: Cómo evitar estafas al usarlas

· No envíes un pago para reclamar un premio o cobrar ganancias de sorteos.

· No brindes tus credenciales de cuenta a nadie que te contacte.

· Protege tu cuenta con autenticación de múltiples factores o un PIN.

· Antes de enviar cualquier pago, verifica dos veces la información del destinatario para asegurarte de que estás enviando dinero a la persona correcta.

· Si recibes una solicitud inesperada de dinero de alguien que conoces, habla con ellos para asegurarte de que la solicitud sea genuina y no sea un hacker que haya obtenido acceso a su cuenta.