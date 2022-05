Abuelo y tío de la niña de 3 años que murió en un exorcismo comparecen ante un juez

Este medio de comunicación visitó la vivienda donde se encuentra la iglesia evangélica, pero no se consiguió hablar con alguno de sus miembros. Una vecina de la zona, que prefirió no ser identificada por su nombre, comentó que “seguido” veía presencia policíaca en el lugar, pero que no había escuchado sobre el presunto exorcismo que cobró la vida de la pequeña Arely.