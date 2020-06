Negocios en el condado de Bexar que no exijan el uso cubrebocas recibirán multas de 1,000 dólares

Los negocios que no implementen dichas medidas o rechacen acatar las reglas a partir del lunes, se harán acreedores a multas de hasta 1,000 dólares por cada violación . Las multas podrán ser emitidas por cualquier agente del orden.

“Nadie terminará en la cárcel por esto”, dijo el alguacil del condado Bexar, Javier Salazar , quien explicó que los agentes harán todo lo posible para garantizar que las multas no sucedan de inmediato. "Es un muy mal sentimiento cuando pierdes a un empleado por esta horrible enfermedad, ya lo he hecho, estoy hablando de primera mano", agregó Salazar



“Nuestro trabajo no se ha terminado”, dijo el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, quien señaló que la medida va encaminada a “asegurar que todos hagan su parte” en evitar la propagación del covid-19. “El virus está allá afuera, no hemos terminado con él y él no ha terminado con nosotros”, agregó.