"Creo en la responsabilidad individual": Gobernador dice no al uso obligatorio de mascarillas en San Antonio

"El juez Wolff y yo tenemos una diferencia filosófica. Él cree en los mandatos del gobierno, y yo creo en la responsabilidad individual . Con cada entrevista que he tenido en la televisión, he hablado sobre la responsabilidad individual", expresó el primer mandatario del estado.

"Depende de cada individuo en este estado asegurarse evitar la propagación de la enfermedad. No creo que el gobierno deba ordenar que todas las personas deben usar una máscara o enfrentar una multa o ir a la cárcel por no usarlas. Está mal privar a alguien de su libertad solo porque no está usando una máscara durante la pandemia. Es por eso que él y yo no estamos de acuerdo", agregó.