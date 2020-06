Joven mexicana narra lo que vivió en medio de la pandemia y el sismo de 7.5 en México

"Yo tenía una reunión por teléfono a las 10:30 de la mañana, pero a las 10:25 escuché el sistema de alarmas. Me acerqué a la ventana porque no estaba segura si era eso o si era una ambulancia. Allí vi a las personas salir y me percaté que se trataba de un sismo. Baje desde un cuarto piso hasta a las afueras del edificio, antes de que sintiera el temblor. Cuando los residentes ya estabamos fuera, comenzó a temblar muy fuerte", cuenta López Cantú a Univision 41.

"A veces suena la alarma y no tiembla y otras veces no suena y tiembla", detalla López, de 33 años de edad, para explicar su incredulidad ante otro evento similar al ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2017 .

La sacudida para López Cantú dejó una lección en medio de la pandemia de coronavirus. "En las imágenes rápidas que me cruzan por la mente, yo era de las pocas personas del edificio, si no la única que tenía una mascarilla puesta. Pero no la llevé porque pensé que esto podía pasar, si no porque tengo todas mis cosas de seguridad para la pandemia en la puerta de mi casa, porque allí las dejo siempre que salgo a caminar".