Indocumentado que suplica ser deportado está a un paso de regresar a Guatemala

"Primero me enfermé de presión alta, luego me pegó la diabetes, me comenzó el dolor en los pies... se me comenzaron a hinchar, al rato, se mejoraban. Y así seguían", narra Ángel Mario. Pasó el tiempo y la salud de González deterioró, obligándolo a dejar todo por lo alguna vez cruzó la frontera de forma irregular. Por esto, jamás pensó recurrir a las autoridades para ser deportado.