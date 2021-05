Fiesta San Antonio 2021 está listo para operar al 100 por ciento de su capacidad

Hasta este lunes, el 45% de las personas mayores de 12 años han sido completamente vacunadas. La tasa de positividad del covid-19 es un poco más del 2%, lo que significa que la transmisión del virus no está generalizada, según los datos compartidos por el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg .

"Lo que más me reconforta es que estos eventos son al aire libre. Mientras la gente sea inteligente al respecto, podemos tener Fiesta. Podemos estar seguros", dijo Bridger.

Casi la mitad de los eventos de Fiesta están listos este año, que incluye 'A Night In Old San Antonio', que se sabe que reúne a miles.

Si no ha sido completamente vacunado, los funcionarios le recomiendan que use una mascarilla. Si se ha vacunado por completo, no es necesario que se ponga una. Sin embargo, hay un gran "pero".