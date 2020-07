Sindicato de maestros de Utah dice que las clases en persona aún no son seguras

Heidi Matthews, presidenta de la UEA explicó durante un evento en línea llamado Foro Regreso a Clases el pasado martes, que "hasta ahora, Utah ha enfrentado una elección entre dos opciones malas : regresar a clases con aprendizaje en persona y poner en riesgo a nuestros estudiantes, educadores y comunidades, o regresar temporalmente a un modelo de instrucción virtual y aprendizaje a distancia". "Dado el creciente número de casos positivos de coronavirus en el estado, esto ya no es una opción. Simplemente no podemos arriesgar vidas innecesariamente abriendo escuelas demasiado pronto” agregó Matthews.

Aunque para Matthews el aprendizaje en persona es la situación ideal tanto para estudiantes como para maestros, los planes actuales del distrito escolar no pueden garantizar la salud y la seguridad de esos estudiantes y educadores y sus familias, en un regreso a clases en persona.

“Hacemos un llamado a la junta educativa del estado para que lidere, mediante esfuerzos continuos para garantizar la equidad . Reconocemos que la pandemia no es experimentada por igual por todas las comunidades y poblaciones, particularmente en áreas rurales y comunidades de color. La junta debe exigir planes de reapertura del distrito escolar que brinden igualdad de oportunidades de aprendizaje”.

“Hacemos un llamado a la asamblea legislativa de Utah para que lidere con los recursos adicionales requeridos para abrir escuelas de manera segura y para cerrar la brecha digital socioeconómica. Los estudiantes y los educadores enfrentarán problemas de salud y seguridad en las escuelas si no se les proporciona el equipo de protección personal adecuado, desinfectantes, capacitación y otras medidas de seguridad. Los estudiantes sin acceso a recursos digitales, supervisión y nutrición adecuadas se retrasarán en un entorno de aprendizaje remoto. Las escuelas de Utah, que ya no cuentan con fondos suficientes, no deben enfrentarse a la decisión de cómo pagar por estos elementos esenciales.