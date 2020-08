Estudiantes y personal que no usen máscaras en escuelas de Utah podrán enfrentar cargos

La oficina del gobernador de Utah Gary Herbert, confirmó el miércoles que de acuerdo al mandato que estableció el uso obligatorio de máscaras faciales en las escuelas K-12 del estado, los estudiantes y el personal de estas escuelas que no usen máscara mientras estén en las instalaciones escolares pueden enfrentar cargos por delito menor.

Anna Lehnardt, vocera de la gobernación, dijo que los líderes de las escuelas son quienes decidirán si quieren presentar cargos o no en un caso determinado, y que las sanciones serán aplicadas “a nivel de distrito y superintendencia".

Algunos padres están molestos ante la posibilidad de que sus hijos enfrenten cargos por algo que ellos piensan debería ser una elección personal, sin embargo según Lehnardt, la gobernación ve el uso de máscaras como un tema de seguridad . Lehnardt dijo que espera que la presentación de cargos no ocurra con frecuencia, pero en los casos en que se siga la opción judicial, el empleado o estudiante podría enfrentar cargos por delito menor de clase B, que es el estándar para violaciones de órdenes de salud pública, que podrían acarrear hasta seis meses de cárcel y una multa de hasta 1,000 dólares.

Aún así la obligatoriedad del uso de máscara en las escuelas cuenta con el rechazo de algunos padres que están buscando activamente la manera de deshacerse de él. Hay padres que incluso han sacado a sus hijos de la escuela para que no tengan que acatar, o violar, la orden. El activismo de estos padres va más allá de obrar por omisión, y ya se está hablando de una demanda judicial cuestionando la autoridad del gobernador para decretar la obligatoriedad del uso de máscaras en las escuelas.

Los padres que se oponen al uso de máscaras en las escuelas son un grupo muy vocal, pero no representan la totalidad de los padres del estado. La epidemióloga estatal, la Dra. Angela Dunn, dijo durante la sesión especial de la legislatura donde se abordó el tema que "por cada comentario que recibo de que estamos siendo demasiado restrictivos, recibo otro que me dice que estoy matando niños abriendo escuelas", y agregó que “las máscaras son la mejor opción por ahora, mientras no tengamos una vacuna”.