Sacramento Rapid Response avisa a los inmigrantes sobre sus derechos si son contactados por ICE

Váldez añadió que es importante no firmar nada si lo detienen. "Los agentes van a darle con todo para que usted firme su autodeportación, su salida voluntaria", dijo Valdez.

"Les van a decir que si no la firmas no te van a dar una oportunidad para una cita con un juez, o que no vas a poder ver a tu familia, pero la realidad es que si no firma es mejor, porque cuando tengan un abogado podrán hacer algo por su caso," expresó.