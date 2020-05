Sacramento entrega 800 mil mascarillas gratis a negocios que van a reabrir

Además, los negocios que no son miembros de ninguna organización pueden recoger las mascarillas en uno de estos tres sitios en la ciudad:

El entrego de las mascarillas en los tres sitios será de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 10:00 a.m., excluyendo el día festivo Memorial Day. Se puede hacer una cita para recoger después de las 10:00 a.m. marcando al número 3-1-1.