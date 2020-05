Organizaciones de apoyo a indocumentados por coronavirus están saturadas de solicitudes

Las solicitudes han sido tantas que algunos organismos no se dan abasto y tienen las líneas telefónicas saturadas , por lo que están en proceso de aumentar su capacidad para recibir más llamadas.

El gobierno de California ofreció un pago único de 500 dólares por persona o hasta 1,000 por familia a los indocumentados, toda vez que el gobierno federal negó el apoyo a este sector de la población, incluso a familias que cuenten con un solo miembro con estatus migratorio ilegal o no autorizado y los demás miembros sean ciudadanos estadounidenses.

Hay otras opciones

Pero también otras organizaciones que no están en el listado del gobierno de California están reuniendo fondos para apoyar a inmigrantes indocumentados. Ese es el caso de Grantmakers Concerned with Immigrants and Refugees (GCIR), que busca recaudar 50 millones de dólares más.