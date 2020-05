Muere Paul Vásquez, cuyo video de su reacción emotiva a un doble arco iris se volvió viral

Se enfermó días antes de fallecer

Vásquez no se sentía bien en los últimos días de su vida, e informó en redes sociales el 3 de mayo que sentía algo como fiebre y que tenía problemas para respirar, pero que no tenía la intención de visitar a un hospital.

El 5 de mayo dijo que recibió una prueba de coronavirus. "Recibiré los resultados en dos días, pero en este punto estoy seguro que no lo tengo. No tenía fiebre. Algo más me pasa", dijo.