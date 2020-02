Gobernador Newsom promete aliviar la creciente crisis de falta de vivienda en California

Además de las curadurías, Newsom pidió una mejor atención de salud mental en general para ayudar a la población sin hogar del estado con un enfoque más amplio en la salud del comportamiento: "La atención médica y la vivienda ya no se pueden divorciar", dijo. "Después de todo, ¿qué es más fundamental para el bienestar de una persona que un techo sobre su cabeza? ".

“Si ellos no lo hacen, nosotros lo haremos”: Trump

"Si no pueden hacerlo ellos mismos, lo haremos", dijo Trump. "El gobierno federal lo asumirá, lo haremos", afirmó el jefe de la Casa Blanca, criticando a los líderes locales de empeorar la situación de personas sin hogar en la ciudad. Y advirtió que si no “limpian rápido” a la ciudad él intervendrá.

De acuerdo con The Washington Post, Trump creará nuevas instalaciones temporales y restaurará las instalaciones gubernamentales existentes. Sin embargo, el primer mandatario olvida un detalle, y es que no toda la población viviendo en la calle lo hace porque no tienen dónde vivir. Algunos necesitan asistencia médica por problemas mentales y adicciones a las drogas.