California no aceptará reclamos de desempleo por dos semanas para evitar el fraude

El reporte, publicado este fin de semana, detalla que los procesos para evitar el fraude no están cumpliendo su función y además están retrasando el procesamiento de los reclamos . Los autores del reporte recomiendan al EDD priorizar el embotellamiento que ha dejado a cientos de miles de personas pasar meses sin recibir sus beneficios de desempleo.

En los últimos meses, se han reportado los problemas que residentes enfrentan cuando intentan solicitar beneficios de desempleo, incluyendo esperas de horas para hablar con un representante. El reporte encontró que las preguntas de los formularios son confusas, y que la experiencia del usuario no se prioriza como debería ser. "Las personas que no dominan el inglés se enfrentan a barreras insuperables para recibir asistencia", dice el reporte.

La auditoría también encontró que alguna tecnología usada por el EDD no está actualizada, y que algunos de los sistemas no son usados por los empleados, llevando a que en muchas ocasiones no se pueda resolver el problema de un caso en la misma llamada. Algunos veteranos y empleados federales deben procesar sus reclamos con pluma y papel, atrasando sus casos aún más.