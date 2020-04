"Pensé que no lo iba a lograr": puertorriqueño vence el coronavirus y relata lo que vivió

"El día 18 de marzo me levanté con fiebre, el día 19 me levanté con tos y el domingo 22 decidí ir al hospital”, relató.

El boricua explicó que ese domingo que decidió ir al hospital lo diagnosticaron con micoplasma, lo que le causó felicidad pues pensó “de esto yo no me voy a morir”. Sin embargo, más adelante se enteró que también había sido contagiado por el coronavirus .

”Tú vas perdiendo el sueño, ya no puedes descansar, es por la presión del pecho, los pulmones cuando te acuestas están buscando más oxígeno e intentas dormir y no puedes", describió.

Acevedo, quien indicó que los doctores del Hospital Pavia de Arecibo no esperaron los resultados de las pruebas para iniciar con el tratamiento, expresó que al verse en el cuarto, y ver todas esas máquinas a su alrededor "jamás pensé en mi vida ver eso, tú dices: 'espérate, ¿que pasó? Si yo estaba bien...' Pero el miedo me dió tres días después, cuando ya no puedes respirar, cuando la fiebre no te baja”.