“No va a haber ningún estudiante en escuelas que no han sido evaluadas”, afirmó Wanda Vázquez ante inicio de clases

“Saben que la fecha (de comienzo de clases) está pautada para el miércoles que viene, pero, le he indicado que hasta tanto esas escuelas no sean evaluadas y tengamos la inspección de estos ingenieros y nos indiquen que las mismas sean seguras, no va a haber ningún estudiante en escuelas que no han sido evaluadas”, dijo Vázquez Garced.