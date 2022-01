Puerto Rico registra número histórico por hospitalización a causa del COVID-19

Durante la conferencia el gobernador Pedro Pierluisi recalcó: “Estamos en medio de un repunte. No esperen que yo esté flexibilizando restricciones. Que nadie espere que voy a flexibilizar. Si acaso lo mantengo o modifico con mucho cuidado. Hasta que no vea que los contagios bajan o que las hospitalizaciones bajan, no esperen mayor flexibilización”. Refiriéndose a la última orden ejecutiva que entro en vigor a finales del 2021.