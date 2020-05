Hospital El Maestro en Hato Rey crea entrada independiente para pacientes sospechosos por coronavirus

Yarimir Rodríguez, directora ejecutiva del hospital, dijo que para garantizar que los pacientes y visitantes de la institución puedan continuar con sus servicios esenciales y no descuiden sus tratamientos médicos han redoblado sus protocolos de seguridad durante este periodo de aislamiento y distanciamiento social.

Rodríguez enfatizó en que “los empleados que atienden en las áreas designadas para pacientes sospechosos o positivos a covid-19 no atienden en otras áreas garantizando que no haya contaminación cruzada. Además, todos nuestros empleados y médicos han sido debidamente adiestrados y suplidos con todo el material de equipo protector requerido de manera que salvaguardemos no solo la salud de nuestros pacientes sino la de nuestro personal”.