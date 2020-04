Gobernadora somete legislación a favor de la clase médica y de los trabajadores desempleados en decreto de emergencia

Vázquez Garced puntualizó: “Es importante indicar que no hay manera de que el gobierno pueda combatir el covid-19 sin la colaboración del sector médico privado e incentivar a los médicos y demás profesionales de la salud a que se queden en la Isla. Mediante la orden ejecutiva 2020-036, se habían extendido los topes del estado a toda facilidad o profesional de la salud que, sin apartarse de la mejor práctica de la profesión y mediando la prestación de servicios de salud bajo el estándar de cuidado razonable, cometa actos negligentes durante la emergencia. Con esta medida, no solo lo estamos legislando para la actual situación del covid-19 , sino que lo extiende a cualquier estado de emergencia de salud futuro".

Esta protección temporera repercute en la maximización del acceso a atención médica y salubrista para el pueblo de Puerto Rico en momentos de emergencias. No obstante, el proyecto especifica que esto no priva a un ciudadano a instar su reclamación de impericia médica, según es reconocido legalmente. En ninguna circunstancia se limita el derecho que ostenta cada ciudadano a que se le concedan remedios cuando sean víctimas de algún daño o perjuicio. Además, solo se activa si el servicio no se apartó de la mejor práctica de la profesión y medió la prestación de servicios de salud bajo el estándar de cuidado razonable.