Gobernadora extiende el toque de queda hasta el 3 de mayo en Puerto Rico

De tal manera, el gobierno estableció que el toque de queda se extenderá hasta el domingo 3 de mayo, de 9:00 p.m . a 5:00 a.m . Asimismo, se elimina la restricción vehicular en concordancia con el número de tablilla.

Por otra parte, las gomeras y talleres de mecánica podrán operar los miércoles y jueves de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. Mientras, que l as ferreterías podrán únicamente entregar pedidos, los viernes y sábados de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.