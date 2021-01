Yanitsia Irizarry mantiene lucha contra los pivazos para recuperar la alcaldía de Aguadilla

Yanitsia Irizarry , candidata a la alcaldía de Aguadilla , aseguró que el caso de los votos mixtos o " pivazos " continúa vivo debido a que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan no ha tomado una decisión final sobre su legalidad .

Ayer, el Tribunal Supremo determinó no acoger la demanda presentada por la ahora exalcaldesa de Aguadilla que buscaba que se anularan esos votos, que le fueron adjudicados a su contendiente del Partido Popular Democrático , Julio Roldán Concepción , quien al final ganó en las elecciones por un estrecho margen.

“No descansaré y daré todos los pasos disponibles en nuestro ordenamiento jurídico para que se cumpla cabalmente nuestra ley electoral. No se puede llegar al poder con la contabilidad de un voto que claramente establece nuestra Ley Electoral como inválido. Es importante que entendamos que la determinación interlocutoria de ayer no es una adjudicación en los méritos sobre la ilegalidad de los pivazos. Eso no ha sucedido,” expresó Yanitsia Irizarry.